В Пермском крае следователи раскрыли убийство 12-летней давности

Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР раскрыли убийство, которое произошло в июле 2014 года. Тогда в селе Кува, в Кудымкарском округе, 25- летняя девушка пришла в гости к своему знакомому и стала с ним выпивать. Во время посиделок девушка поссорилась с мамой знакомого и забила ее до смерти.
Сын, вместо того, чтобы защитить маму или вызвать полицию, помог убийце спрятать тело в подвале заброшенного дома. Позже он все же пришел в полицию, но сказал, что его мать пропала.
— Под тяжестью собранных следователями СКР доказательств обвиняемая дала признательные показания. В ходе следствия проведены комплексная судебно-медицинская, а также генетическая экспертизы, следственный эксперимент, проверка показаний обвиняемой на месте, психофизиологические исследования с применением полиграфа, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Вскоре женщину будут судить, а мужчина — сын убитой, умер в 2020 году.