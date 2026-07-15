В Пермском крае следователи раскрыли убийство 12-летней давности

Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР раскрыли убийство, которое произошло в июле 2014 года. Тогда в селе Кува, в Кудымкарском округе, 25- летняя девушка пришла в гости к своему знакомому и стала с ним выпивать. Во время посиделок девушка поссорилась с мамой знакомого и забила ее до смерти.