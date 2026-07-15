Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае следователи раскрыли убийство 12-летней давности

Преступление произошло в Кудымкарском округе.

Источник: Комсомольская правда

Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР раскрыли убийство, которое произошло в июле 2014 года. Тогда в селе Кува, в Кудымкарском округе, 25- летняя девушка пришла в гости к своему знакомому и стала с ним выпивать. Во время посиделок девушка поссорилась с мамой знакомого и забила ее до смерти.

Сын, вместо того, чтобы защитить маму или вызвать полицию, помог убийце спрятать тело в подвале заброшенного дома. Позже он все же пришел в полицию, но сказал, что его мать пропала.

— Под тяжестью собранных следователями СКР доказательств обвиняемая дала признательные показания. В ходе следствия проведены комплексная судебно-медицинская, а также генетическая экспертизы, следственный эксперимент, проверка показаний обвиняемой на месте, психофизиологические исследования с применением полиграфа, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Вскоре женщину будут судить, а мужчина — сын убитой, умер в 2020 году.