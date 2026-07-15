Турецкий певец Таркан поделился редким снимком, на котором отдыхает вместе с семьей

Турецкий певец Хюсаметтин Таркан Теветоглу, более известный как Таркан, в личном блоге опубликовал редкое фото с семьей — на нем изображена его жена Пынар Дилек и дочь Лия.
— Две души, которые мне дороже самой жизни. Я так счастлив, что ты, моя любимая доченька, вошла в нашу жизнь, словно солнце. Мы тебя так сильно любим, — написал исполнитель.
В 2020 году среди поклонников артиста ходили слухи, что Таркан стал отцом во второй раз — у певца якобы родился еще и сын. Однако он эту информацию никак не комментировал и не подтверждал.
При этом Дилек была фанаткой певца долгое время, поэтому не пропускала его концертов. Однажды девушке удалось попасть за кулисы, и встреча с кумиром переросла в полноценный роман. Спустя пять лет отношений пара официально заключила брак.
Таркан в 2000-е годы был очень популярен не только у себя на родине, но и за ее пределами, в том числе благодаря своей внешности. «Вечерняя Москва» составила топ турецких актеров, которые покорили женские сердца по всему миру.