Волгоградская область ворвалась в топ-30 регионов национального промышленного рейтинга

Отметим, по данным региональных властей, развитие промышленности — один из приоритетов политики администрации Волгоградской области. В 2025 году портфель инвестиций в предприятия превысил 193,7 млрд рублей, что в 1,3 раза выше уровня прошлого года. В целом с 2014 года в регионе было создано 10,5 тыс. рабочих мест, реализовано 200 индустриальных проектов стоимостью свыше 540 млрд рублей. В планах чиновников к 2036 году создать ещё 12 тыс. рабочих мест и реализовать 40 инвестпроектов.