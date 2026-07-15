Житель Троицка наказан за надуманные обвинения соседа в отравлении собак

Пенсионер обратился в суд, требуя защиты чести и достоинства. Он категорически отвергал обвинения, был возмущен, что в тексте в его адрес было употреблено слово «животное», указал на то, что после случившегося у него пошатнулось здоровье. Суд обязал автора пасквиля опубликовать опровержение, причем в новом чате — в мессенджере МАХ. И хотя ответчик указывал на то, что писал он это, основываясь на словах тех, кто якобы видел это лично, и прежний чат уже не существует, суд обязал его это сделать.