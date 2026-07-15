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Житель Троицка наказан за надуманные обвинения соседа в отравлении собак

При этом он, ссылаясь на какие-то достоверные источники, указал ФИО соседа, опубликовал его фото и адрес.

Источник: dostup1.ru

Как следует из текста судебного решения, конфликт возник после того, как в домовом чате ныне запрещенного мессенджера мужчина опубликовал предостережение о том, что пенсионер раскидывает отравленный фарш в окрестностях дома для уничтожения безнадзорных собак, но от этого якобы страдали и домашние питомцы.

Пенсионер обратился в суд, требуя защиты чести и достоинства. Он категорически отвергал обвинения, был возмущен, что в тексте в его адрес было употреблено слово «животное», указал на то, что после случившегося у него пошатнулось здоровье. Суд обязал автора пасквиля опубликовать опровержение, причем в новом чате — в мессенджере МАХ. И хотя ответчик указывал на то, что писал он это, основываясь на словах тех, кто якобы видел это лично, и прежний чат уже не существует, суд обязал его это сделать.

Исполнительное производство велось в Троицком ГОСП. Приставы уведомили должника и предупредили о последствиях неисполнения судебного решения в добровольном порядке.

«Должник поторопился исполнить решение суда, но при установке МАХ случайно нарушил пользовательское соглашение, его аккаунт оказался заблокированным. Понимая, что переписка с техподдержкой и устранение блокировки может занять определенное время, должник разместил покаянный пост с извинениями из аккаунта своей супруги, подписав его своими фамилией, именем, отчеством», — рассказали в региональном ГУФССП.

Скрины текста стали основанием для окончания исполнительного производства.