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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтяном предприятии в ХМАО

ФСБ задержала агента украинских спецслужб, готовившего теракт на нефтяном заводе в Нягани.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Тюменской области. Подрыв планировался на нефтяном предприятии в Югре в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Сотрудниками был задержан гражданин России, действовавший по заданию украинских спецслужб. Об этом KP.RU сообщили в ЦОС ФСБ России.

По данным ФСБ, подозреваемый через мессенджеры установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения об объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в регионе. По указанию куратора он изъял из заранее оборудованного схрона самодельное взрывное устройство, чтобы совершить подрыв на предприятии в Нягани.

При попытке скрыться злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ. У него изъяты мобильные телефоны с перепиской с куратором. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к теракту.

Ранее ФСБ предотвратила атаку украинских спецслужб на оборонное предприятие в Московской области — Киев планировал ударить по стратегическому объекту ВПК 35 технологичными FPV-дронами.