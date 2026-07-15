Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтяном предприятии в ХМАО

По данным ФСБ, подозреваемый через мессенджеры установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения об объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в регионе. По указанию куратора он изъял из заранее оборудованного схрона самодельное взрывное устройство, чтобы совершить подрыв на предприятии в Нягани.