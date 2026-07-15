Топ-5 самых денежных вакансий Владивостока представил SuperJob

SuperJob, крупнейшая российская платформа для поиска работы и подбора персонала, представила рейтинг наиболее привлекательных предложений работодателей во Владивостоке на июль этого года. Анализ рынка труда показал, что в этом месяце самые выгодные условия труда предлагают компании из сфер розничной торговли, морской отрасли, ресторанного бизнеса, банковского сектора и финансов. Самые высокие зарплаты в городе традиционно предлагают руководителям, техническим специалистам и управленцам высшего звена.
Лидером по уровню дохода в июле стала вакансия директора магазина с заработной платой от 154 000 до 200 000 рублей в месяц. Кандидату предстоит организовывать операционные процессы торговой точки, отвечать за выполнение ключевых коммерческих показателей, управлять персоналом, контролировать товарные запасы и следить за качеством обслуживания клиентов. Соискателю требуется подтверждённый опыт руководства в розничной торговле, лидерские качества и навыки управления коллективом.
Второе место в списке лучших предложений занимает вакансия технического суперинтенданта порта с доходом от 124 000 рублей ежемесячно. Специалист будет контролировать техническую эксплуатацию флота, организовывать ремонт и плановое обслуживание судов, взаимодействовать с подрядчиками и надзорными органами. Работодатель ожидает профильное образование, практический опыт в морской отрасли и знание нормативных требований судоходства.
В рейтинг также вошла позиция директора ресторана с предлагаемой зарплатой от 122 000 рублей в месяц. Руководитель будет отвечать за операционное управление заведением, выполнение финансовых показателей, координацию работы персонала и обеспечение высокого уровня сервиса. Среди основных требований — управленческий опыт в предприятиях общественного питания, организаторские способности и лидерские качества.
Не менее привлекательным предложением является вакансия заместителя управляющего с доходом от 110 000 рублей в месяц. Специалисту предстоит координировать деятельность подразделения, контролировать выполнение бизнес-показателей, организовывать эффективную работу сотрудников и участвовать в развитии клиентского сервиса. Как обычно, кандидатам нужны управленческий опыт, навыки организации командной работы и клиентоориентированность.
Замыкает пятёрку лучших вакансий июля позиция бухгалтера с заработной платой от 110 000 рублей в месяц. В обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учёта, подготовка отчётности, контроль первичной документации и взаимодействие с контролирующими органами. Работодатель рассматривает кандидатов с профильным образованием, опытом работы бухгалтером, знанием налогового законодательства и бухгалтерских программ.