Топ-5 самых денежных вакансий Владивостока представил SuperJob

SuperJob, крупнейшая российская платформа для поиска работы и подбора персонала, представила рейтинг наиболее привлекательных предложений работодателей во Владивостоке на июль этого года. Анализ рынка труда показал, что в этом месяце самые выгодные условия труда предлагают компании из сфер розничной торговли, морской отрасли, ресторанного бизнеса, банковского сектора и финансов. Самые высокие зарплаты в городе традиционно предлагают руководителям, техническим специалистам и управленцам высшего звена.