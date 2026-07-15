Где устроить пикник в Петербурге

С другой стороны Большой Невки в месте ее впадения в Финский залив раскинулся самый молодой парк Северной столицы — парк 300-летия Санкт-Петербурга, который был заложен, как нетрудно догадаться, в 2003 году. На территории есть бесплатный wi-fi. Кроме того, она полностью приспособлена для всех категорий инвалидов, в том числе для передвигающихся на кресле-коляске. Правилами парка запрещается организация пикников, установка туристских палаток, шатров, столов и другого оборудования без согласования с администрацией парка. Но на небольшие семейные обеды под открытым небом это требование, как правило, не распространяется. Запрещено также купание в фонтанах, расположенных на территории парка, и в акватории Финского залива.