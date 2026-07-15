ФАС возбудила дело против «Русала» из-за цен на алюминий

После выдачи предупреждения группа дважды просила продлить срок его исполнения. Однако требования службы, как сообщили в ФАС, так и не были выполнены. В результате ведомство возбудило антимонопольное дело по признакам навязывания невыгодных условий российским переработчикам. Если нарушение подтвердится, на «Русал» может быть наложен оборотный штраф.