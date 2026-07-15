ФАС возбудила дело против «Русала» из-за цен на алюминий

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против группы «Русал» из-за цен на алюминий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Компания не исполнила предупреждение антимонопольной службы о корректировке условий договоров на поставку алюминия. ФАС ранее выявила признаки нарушения и потребовала исключить из договоров положения, из-за которых цены для российских потребителей превышали экспортные.
«ФАС возбудила дело в отношении группы “Русал”. Компания не исполнила предупреждение службы», — отметили в ведомстве.
После выдачи предупреждения группа дважды просила продлить срок его исполнения. Однако требования службы, как сообщили в ФАС, так и не были выполнены. В результате ведомство возбудило антимонопольное дело по признакам навязывания невыгодных условий российским переработчикам. Если нарушение подтвердится, на «Русал» может быть наложен оборотный штраф.
Напомним, ранее ФАС выдала группе «Русал» предупреждение из-за цен на алюминий. Ведомство указывало, что при ценообразовании компания должна учитывать интересы российских переработчиков, а не зарубежных покупателей. Служба также отмечала, что внутренние цены в отдельных случаях оказывались выше экспортных.