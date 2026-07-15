Задержанный в ХМАО агент украинских спецслужб готовил теракт с 1,5 кг взрывчатки

Задержанный в ХМАО агент спецслужб Украины готовил теракт с 1,5 кг взрывчатки, произведенной за границей. Об этом сообщили KP.RU в пресс-службе ФСБ России.
По данным ведомства, фигурант через мессенджеры установил контакт с врагом и передавал им сведения о расположенных в регионе объектах топливно-энергетического комплекса. По указанию куратора мужчина забрал из заранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство. По версии следствия, оно предназначалось для диверсионно-террористического акта на одном из нефтяных предприятий в Нягани.
«В ходе осмотра места происшествия изъято СВУ, состоящее из взрывчатого вещества иностранного производства массой 1,5 кг, электродетонатора и таймера-замедлителя», — заявили в ведомстве.
Там также добавили, что были изъяты мобильные телефоны с перепиской фигуранта и куратора.
По информации спецслужбы, следственное подразделение РУ ФСБ России по Тюменской области возбудило уголовное дело. Его обвиняют в незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ) и приготовлении к террористическому акту (ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ).
Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала исполнителя теракта в Подмосковье. Мужчина оказал сопротивление правоохранителям, из-за чего его уничтожили.