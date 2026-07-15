Задержанный в ХМАО агент украинских спецслужб готовил теракт с 1,5 кг взрывчатки

По данным ведомства, фигурант через мессенджеры установил контакт с врагом и передавал им сведения о расположенных в регионе объектах топливно-энергетического комплекса. По указанию куратора мужчина забрал из заранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство. По версии следствия, оно предназначалось для диверсионно-террористического акта на одном из нефтяных предприятий в Нягани.