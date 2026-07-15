Планировавший теракт на нефтяном предприятии в ХМАО агент Киева пытался скрыться

Немногим ранее троих завербованных украинскими спецслужбами россиян приговорили к срокам от 17 до 22 лет. Их задержали в Орловской области при попытке забрать из тайника более килограмма взрывчатки и электродетонаторы. По данным ФСБ, целью готовившегося теракта должна была стать воинская часть в Туле.