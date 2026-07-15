Планировавший теракт на нефтяном предприятии в ХМАО агент Киева пытался скрыться

В Нягани сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который пытался скрыться после получения самодельного взрывного устройства. По данным ведомства, мужчина готовил теракт на предприятии нефтяной промышленности. Об этом сообщили KP.RU в пресс-службе ведомства.
Как установили силовики, россиянин через мессенджеры наладил конфиденциальное сотрудничество с украинскими спецслужбами. Он передавал кураторам сведения об объектах топливно-энергетического комплекса в Тюменской области.
По заданию куратора мужчина забрал из заранее оборудованного схрона самодельное взрывное устройство. Его планировалось использовать для подрыва одного из нефтяных предприятий Нягани.
Агента задержали в районе тайника при попытке скрыться. На месте сотрудники ФСБ изъяли 1,5 кг взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатор и таймер-замедлитель. Также у фигуранта нашли мобильные телефоны с перепиской, в которой куратор давал указания забрать взрывное устройство и совершить подрыв.
Следственное подразделение регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту.
Немногим ранее троих завербованных украинскими спецслужбами россиян приговорили к срокам от 17 до 22 лет. Их задержали в Орловской области при попытке забрать из тайника более килограмма взрывчатки и электродетонаторы. По данным ФСБ, целью готовившегося теракта должна была стать воинская часть в Туле.