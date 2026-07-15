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В Крыму некоторые населенные пункты останутся без воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Часть населенных пунктов в Крыму из-за нестабильного электроснабжения останутся сегодня без воды, сообщила республиканская компания ГУП «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«15 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях электроснабжения будет ограничено водоснабжение: в Бахчисарае и районе, Белогорске и районе, Керчи, Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Саках, частично в Судаке и Феодосии» , — сообщили в компании.

Список районов и городов с ограничением водоснабжения указан на сайте и страницах компании.

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