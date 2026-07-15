В Крыму некоторые населенные пункты останутся без воды

«15 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях электроснабжения будет ограничено водоснабжение: в Бахчисарае и районе, Белогорске и районе, Керчи, Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Саках, частично в Судаке и Феодосии» , — сообщили в компании.
Список районов и городов с ограничением водоснабжения указан на сайте и страницах компании.
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