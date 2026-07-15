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В Ачинске завершают реконструкцию детского сада на 140 мест

В 5-м микрорайоне Ачинска завершается реконструкция двухэтажного здания, где откроется детский сад на 140 мест.

В 5-м микрорайоне Ачинска завершается реконструкция двухэтажного здания, где откроется детский сад на 140 мест. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Красноярского края.

В здании оборудовали помещения для девяти групп, от ясельных до дошкольных. Для детей подготовили игровые, спальни, буфетные, раздевалки и туалетные комнаты. Министр строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин отметил, что объекту требовался не обычный ремонт, а полноценная реконструкция. Она включает перестройку здания, изменение назначения помещений и восстановление несущих конструкций.

Строители уже обновили фундамент, фасады, стены, кровлю, инженерные сети и выполнили внутреннюю отделку. На территории детского сада обустроили игровые площадки и высадили деревья. Сейчас осталось завершить устройство газонов и установить веранды.

Кроме Ачинска, в Красноярском крае строят детские сады в Атаманово, Солонцах, Филимоново и Канске.