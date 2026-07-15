В Ачинске завершают реконструкцию детского сада на 140 мест

В здании оборудовали помещения для девяти групп, от ясельных до дошкольных. Для детей подготовили игровые, спальни, буфетные, раздевалки и туалетные комнаты. Министр строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин отметил, что объекту требовался не обычный ремонт, а полноценная реконструкция. Она включает перестройку здания, изменение назначения помещений и восстановление несущих конструкций.