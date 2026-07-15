Три котёнка снежного барса родились в Пермском зоопарке

Появление снежных барсов в зоопарке — событие мирового значения. Этот хищник занесён в Красную книгу РФ и в Красный список МСОП как исчезающий вид. В России насчитывается не более 87 особей ирбиса, а в зоопарках страны содержится 16 животных, девять из которых родились именно в Перми.