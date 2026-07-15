Три котёнка снежного барса родились в Пермском зоопарке, сообщили в пресс-службе учреждения.
Малыши появились на свет 24 мая. У пары ирбисов Аксу и Снежка это уже второе потомство. Котята прошли плановый ветеринарный осмотр — всё в порядке: вес соответствует норме, рефлексы развиты, аппетит отличный. Малыши активные и любознательные: играют с мамой и друг с другом, осваивают вольер и под присмотром Аксу пытаются забираться на полочки и брёвна.
Опытная мама поощряет исследовательский интерес, помогает преодолевать препятствия и редко оставляет детёнышей надолго — лишь изредка выходит прогуляться, чтобы отдохнуть от энергичных котят.
Пока семейство живёт в специальном родильном вольере. Папа Снежек на время выращивания потомства поселился отдельно. Аксу пока не выводит малышей в экспозиционный вольер, так что посетителям придётся подождать, когда они появятся на публике.
Появление снежных барсов в зоопарке — событие мирового значения. Этот хищник занесён в Красную книгу РФ и в Красный список МСОП как исчезающий вид. В России насчитывается не более 87 особей ирбиса, а в зоопарках страны содержится 16 животных, девять из которых родились именно в Перми.
Напомним, в мае родителями стали сразу несколько звериных семей в зоопарке.