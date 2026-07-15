«СКА-Хабаровск» сыграет первый домашний матч в новом сезоне 2 августа

Соперником армейцев станет екатеринбургский «Урал» под руководством Сергея Юрана, который ранее дважды возглавлял «СКА-Хабаровск». Матч пройдет на стадионе имени Ленина. Начало в 18:00 по хабаровскому времени. До этого подопечные Михаила Семенова проведут еще два матча на выезде — 20 июля красно-синие сыграют в Волгограде с «Ротором», а 26 июля встретятся в Уфе с местной одноименной.