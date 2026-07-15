Нанайский дракон из бересты и свадебные халаты: выставка «Ремесла земли Дерсу» открылась в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре начала работу выставка-конкурс «Ремесла земли Дерсу». В экспозиции представлены работы мастеров коренных малочисленных народов Севера — как в традиционном, так и в современном исполнении. Среди экспонатов — нанайский дракон из бересты, детская одежда из оленьей шкуры, свадебные халаты, праздничные костюмы, головные уборы, традиционные тапочки, а также украшения из бисера, рыбьей кожи и бересты. Всего в конкурсе участвуют более 30 ремесленников, из них 10 — юные умельцы. Выставка приурочена к Году единства народов, объявленному президентом России. Для Хабаровского края это дополнительный импульс для поддержки культурного многообразия, развития традиционных ремесел и передачи опыта молодому поколению. С 2004 года число мастеров КМНС в регионе выросло более чем в семь раз — с 30 до 209 человек. Конкурс «Ремесла земли Дерсу» проводится с 2004 года и уже стал доброй традицией для края. Посетители могут увидеть уникальные работы и познакомиться с культурой коренных народов Приамурья. Выставка продолжит работу в ближайшие дни.