В Волгограде троих мужчин подозревают в похищении человека и вымогательстве

На всех фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 126 УК РФ и ч. 2 ст. 163 УК РФ.
Волгоградские правоохранители задержали троих подозреваемых 23, 24 и 36 лет в вымогательстве и похищении 30-летнего местного жителя. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
Известно, что инцидент произошел в ноябре 2025 года в Дзержинском районе города. Двое неизвестных с поддельными удостоверениями «силовиков» под надуманным предлогом попытались заставить потерпевшего сесть в машину. Получив отказ, они применили силу, удерживали мужчину и, угрожая уголовным преследованием за якобы незаконный оборот наркотиков, потребовали 400 тыс. рублей.
Потерпевший согласился, но денег у него не оказалось. Он позвонил брату, однако тот отказался отдавать требуемую сумму. Тогда похитители отпустили его, договорившись о передаче денег на следующий день. Опасаясь за жизнь, мужчина стал скрываться.
В ходе расследования установили и третьего участника — он находился в машине и играл роль «задержанного» для усиления давления на жертву. Его задержали в Сочи, куда он уехал на заработки.
В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 126 УК РФ и ч. 2 ст. 163 УК РФ. В настоящий момент они находятся под стражей.