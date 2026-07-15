В Волгограде троих мужчин подозревают в похищении человека и вымогательстве

Потерпевший согласился, но денег у него не оказалось. Он позвонил брату, однако тот отказался отдавать требуемую сумму. Тогда похитители отпустили его, договорившись о передаче денег на следующий день. Опасаясь за жизнь, мужчина стал скрываться.