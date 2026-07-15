В Отрадном показали скульптуру Германа Брахерта, которая пропала более 100 лет назад

14 июля в Доме-музее Германа Брахерта в день его 33-летия открылась выставка одного шедевра — скульптуры «Танец» Германа Брахерта. Долгое время эта работа считалась утраченной, но вернулась к зрителям благодаря коллекционеру Сергею Попову из Калининграда. Сегодня работу, которая пропала более 100 лет назад, может увидеть каждый. Выставка проработает ровно месяц.