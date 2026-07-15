В Новосибирске начали продавать места в очередях на АЗС

Чтобы избежать конфликтов, такие «организаторы» действуют предельно слаженно и иногда даже выдают себя за сотрудников АЗС, а обычные автомобилисты, не желая тратить часы на ожидание, просто молча следуют за первой машиной. Эксперт называет эту схему нездоровой, но закономерной реакцией на нехватку бензина, что подтверждается множеством соответствующих объявлений на популярных интернет-площадках.