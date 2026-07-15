В Новосибирске начали продавать места в очередях на АЗС

В Новосибирске на фоне перебоев с топливом появилась теневая услуга по продаже мест в очередях на автозаправочных станциях, пишет Сиб.фм.
По словам председателя Федерации автовладельцев России в регионе Вячеслава Ашуркова, организованные группы заранее занимают позиции и при прибытии бензовоза обеспечивают себе первые места, продавая их нетерпеливым водителям за 500−1500 рублей.
Чтобы избежать конфликтов, такие «организаторы» действуют предельно слаженно и иногда даже выдают себя за сотрудников АЗС, а обычные автомобилисты, не желая тратить часы на ожидание, просто молча следуют за первой машиной. Эксперт называет эту схему нездоровой, но закономерной реакцией на нехватку бензина, что подтверждается множеством соответствующих объявлений на популярных интернет-площадках.