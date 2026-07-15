Ногинская подстанция скорой помощи в Подмосковье получила оборудование

Новое оборудование поступило в Ногинскую подстанцию скорой помощи при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Медучреждение получило 12 планшетов для заполнения карточек пациентов — по одному на каждую бригаду. Новые устройства позволяют сотрудникам использовать систему «103» и оформлять карту вызова, находясь прямо в машине. Планшеты оснащены всеми необходимыми функциями для работы на линии. Врачи могут видеть карточку пациента, его паспортные данные и адрес, что позволяет использовать гаджет как навигатор.
Устройства защищены резиновыми уплотнителями, двумя защитными пленками и ударопрочным экраном. Это гарантирует долгий срок службы планшетов даже при интенсивной эксплуатации. Кроме того, новое оборудование работает быстрее по сравнению со старой моделью.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.