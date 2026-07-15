В Забайкалье отремонтируют участок дороги Дарасун — Солнцево

«Средняя интенсивность движения на участке составляет около тысячи автомобилей в сутки. За время эксплуатации дорожная одежда получила значительный износ. Для восстановления безопасного проезда в ходе ремонта мы приведем ширину дороги к нормативам, восстановим водоотвод, укрепим кюветы, отремонтируем покрытие и водопропускные трубы, а также восстановим элементы обустройства дороги», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Дюртеев.