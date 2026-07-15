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В Забайкалье отремонтируют участок дороги Дарасун — Солнцево

Завершить весь комплекс работ планируется к августу 2027 года.

Участок дороги Дарасун — Солнцево протяженностью почти 9 км отремонтируют в Забайкальском крае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Средняя интенсивность движения на участке составляет около тысячи автомобилей в сутки. За время эксплуатации дорожная одежда получила значительный износ. Для восстановления безопасного проезда в ходе ремонта мы приведем ширину дороги к нормативам, восстановим водоотвод, укрепим кюветы, отремонтируем покрытие и водопропускные трубы, а также восстановим элементы обустройства дороги», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Дюртеев.

Специалисты уже приступили к ремонту водопропускных труб. Завершить весь комплекс работ планируется к августу 2027 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.