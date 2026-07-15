Почему в эпоху лайков и просмотров люди всё чаще чувствуют себя одинокими: мнение психолога

Специалист подчёркивает, что само по себе чувство одиночества не является ни диагнозом, ни приговором. Оно может возникать у любого человека и считается нормативным переживанием. При этом мозгу необходимо эмоциональное движение и разнообразие, а значит, полностью заменить настоящие социальные связи цифровая среда всё же не способна.