Сквер с «озером Байкал» в Ставрополе: жители оценили благоустройство по Народной программе «Единой России»

В рамках Народной программы «Единой России», принятой в 2021 году, по всей стране благоустроили 120 тысяч парков, скверов и бульваров. Один из таких объектов — сквер Героев России в Ставрополе, который совместил воркаут-зоны, детские и спортивные площадки, а также удобные места для отдыха.
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и Герой России Евгений Поддубный лично пообщались с жителями города, чтобы узнать их мнение о благоустройстве. Жительница Ставрополя рассказала, что сквер стал любимым местом для прогулок: здесь чисто, красиво, а ребенок бежит сюда каждый день с радостью.
«Детские площадки шикарные. Внучка любит сюда ходить, мы ходим практически каждый день. Особенно в выходные здесь много народу», — поделилась еще одна горожанка.
Евгений Поддубный отметил важность сохранения памяти о героях. Он подчеркнул, что личное мужество стало социальной и общественной нормой.
«Мы обязаны вшить память о своих героях, о новых героях, вообще в ДНК народа, в ДНК общества», — сказал Поддубный.
Владимир Якушев назвал сквер органичным общественным пространством, созданным по самым современным технологиям.
«С 2021 года в рамках народной программы сегодня по всей стране вот таких общественных пространств уже введено и построено порядка 120 тысяч. Самая главная фишка этого проекта — это то, что сами граждане определяют и голосуют за те проекты, которые они предлагают», — отметил Секретарь Генсовета «Единой России».
После осмотра сквера делегация посетила Ставропольский государственный аграрный университет, где ознакомилась с разработками ученых-аграриев. Студенты вуза рассказали, что самостоятельно пишут программы и используют искусственный интеллект для диагностики полей и растений. Они также отметили, что регулярно выезжают на учебно-опытное хозяйство, чтобы понимать будущую профессию.
Недавно в университете прошел масштабный ремонт, аудитории оснащены современным оборудованием, что позволяет студентам на практике познакомиться с устройством профессии.