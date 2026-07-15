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Сквер с «озером Байкал» в Ставрополе: жители оценили благоустройство по Народной программе «Единой России»

По Народной программе «Единой России» благоустроили 120 тысяч парков и скверов.

Источник: Комсомольская правда

В рамках Народной программы «Единой России», принятой в 2021 году, по всей стране благоустроили 120 тысяч парков, скверов и бульваров. Один из таких объектов — сквер Героев России в Ставрополе, который совместил воркаут-зоны, детские и спортивные площадки, а также удобные места для отдыха.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и Герой России Евгений Поддубный лично пообщались с жителями города, чтобы узнать их мнение о благоустройстве. Жительница Ставрополя рассказала, что сквер стал любимым местом для прогулок: здесь чисто, красиво, а ребенок бежит сюда каждый день с радостью.

«Детские площадки шикарные. Внучка любит сюда ходить, мы ходим практически каждый день. Особенно в выходные здесь много народу», — поделилась еще одна горожанка.

Евгений Поддубный отметил важность сохранения памяти о героях. Он подчеркнул, что личное мужество стало социальной и общественной нормой.

«Мы обязаны вшить память о своих героях, о новых героях, вообще в ДНК народа, в ДНК общества», — сказал Поддубный.

Владимир Якушев назвал сквер органичным общественным пространством, созданным по самым современным технологиям.

«С 2021 года в рамках народной программы сегодня по всей стране вот таких общественных пространств уже введено и построено порядка 120 тысяч. Самая главная фишка этого проекта — это то, что сами граждане определяют и голосуют за те проекты, которые они предлагают», — отметил Секретарь Генсовета «Единой России».

После осмотра сквера делегация посетила Ставропольский государственный аграрный университет, где ознакомилась с разработками ученых-аграриев. Студенты вуза рассказали, что самостоятельно пишут программы и используют искусственный интеллект для диагностики полей и растений. Они также отметили, что регулярно выезжают на учебно-опытное хозяйство, чтобы понимать будущую профессию.

Недавно в университете прошел масштабный ремонт, аудитории оснащены современным оборудованием, что позволяет студентам на практике познакомиться с устройством профессии.

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