Пересели на трамваи. Как волгоградцы адаптируются к ситуации с топливом

«В субботу 11 июля специально поехал в начале седьмого утра на заправку под Волжский, — рассказал житель Красной Слободы Михаил Алексеев. — Когда до кассы оставалось чуть-чуть, водитель передо мной в очереди потребовал налить ему топливо в нестандартную канистру, сказал, что надо срочно заправить лодку. На АЗС, конечно, отказались. Скандал он устроил грандиозный. Кричал, что не уберёт машину с заправки, пока ему не отпустят топливо. Дело за малым до драки не дошло, сбежалось много водителей, все на нервах, опаздывают. В общем, моё время ожидания в очереди составило ровно три часа».