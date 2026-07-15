Пересели на трамваи. Как волгоградцы адаптируются к ситуации с топливом

Ситуация на волгоградских АЗС стала менее напряжённой — сказываются меры, которые принимают власти области для снабжения региона горючим. Но ещё пару дней назад у водителей сдавали нервы.
«Стоял в очереди ровно три часа».
«В субботу 11 июля специально поехал в начале седьмого утра на заправку под Волжский, — рассказал житель Красной Слободы Михаил Алексеев. — Когда до кассы оставалось чуть-чуть, водитель передо мной в очереди потребовал налить ему топливо в нестандартную канистру, сказал, что надо срочно заправить лодку. На АЗС, конечно, отказались. Скандал он устроил грандиозный. Кричал, что не уберёт машину с заправки, пока ему не отпустят топливо. Дело за малым до драки не дошло, сбежалось много водителей, все на нервах, опаздывают. В общем, моё время ожидания в очереди составило ровно три часа».
Адаптируясь к непростой ситуации, водители активно делятся идеями, как сократить время ожидания в очереди и где можно гарантировано найти бензин.
«Я выезжаю на заправку к 4−5 утра, когда разгружают ночные бензовозы, — рассказал волгоградец Олег Ефимов. — Понимаю, что если не успею заправиться часов до 7, то придётся долго стоять в очередях».
«Закачала несколько банковских приложений, и теперь по ним слежу, где есть бензин, — рассказала волгоградка Анна Кирилова. — У меня двое детей, машина нужна постоянно. Стараюсь строить маршрут так, чтобы по дороге было сразу несколько АЗС».
«Начал ездить совершенно по-другому, — рассказал автомобилист из Волжского с 25-летним стажем Игорь Коновалов. — Я опытный водитель, лихачил часто, а теперь у меня строго 60 км в час, на газ не давлю. Прошёл ТО, все фильтры сменил, в итоге расход топлива снизил на 20%».
Доставка на вес золота.
Многие волгоградцы и волжане признаются, что пересели на общественный транспорт или велосипеды, теперь пользуются машиной в случае острой необходимости. Машин на улицах действительно стало меньше — это отмечают все.
Ещё одна примета времени: меньше стало и курьеров. Доставка подорожала так, что порой она обходится в два раза дороже, чем сама продуктовая корзина или пицца в офис.
«Мы предпочли уйти на ремонт до середины августа, так как доставка стала “золотой”, а у нас итак продукция недешёвая, — рассказала предприниматель из Волгограда Надежда Рыбинская. — Да, риск потерять часть клиентов есть, но мы не видим другого выхода».
А вот у кого сейчас клиентов хоть отбавляй, так это у станций, которые переводят автомобили на газ. Ценник заметно вырос — от 50 до 100% в зависимости от машины и газового оборудования.
Власти Волгоградской области продолжают держать ситуацию с горючим на ежедневном контроле: ситуацию мониторят совместно с антимонопольной службой, чтобы не допустить спекуляций и дефицита топлива. Также создан ресурс для обеспечения топливом аграриев.
А что у соседей?
Ростовская область. С 10 июля здесь были введены ограничения на продажу топлива частным лицам. Так, водители легковых автомобилей получают до 30 л бензина и до 60 л дизеля в одни руки, грузовиков — до 200 л дизеля, межрегиональных автобусов — до 300 л дизеля.
На некоторых АЗС нет отдельных марок горючего, потому на работающих заправках порой стоят большие очереди. При этом бензин АИ-92 стоит в среднем до 76,18 ₽ за литр, АИ-95 — до 83,91 ₽, АИ-98 и выше — до 116,66 ₽ за литр. Цена литра дизельного топлива — до 85,27 ₽
Астраханская область. Здесь пошли по пути поочерёдной заправки для машин с чётными и нечётными номерами, а также посменной работы заправок. Заодно с 13 июля расширили список действующих АЗС — открыли ещё три. Все графики публикуют в официальном канале губернатора. В сельские районы ежедневно ввозят дополнительные объёмы топлива.
Краснодарский край. В регион с ростом турпотока нарастили объёмы поставок — на многих АЗС от Краснодара до Сочи очередей нет вообще, свидетельствуют водители. Но лимиты действуют. Так, бензин заправляют в пределах от 20 до 30 л в один легковой автомобиль, дизель — от 30 до 60 л. На многих заправках запрещён отпуск в канистры.
АИ-92 стоит до 71,76 ₽ за литр, АИ-95 — до 79,85 ₽ за литр, АИ-98 и АИ-100 — до 101,16 ₽ за литр. Дизельное топливо — до 82,89 ₽
Полезно знать.
Всё больше автомобилистов начинают использовать цифровые технологии для поиска топлива.
Почти все крупные банки ввели мобильные приложения, отражающие наличие топлива на АЗС. Обещают, что вскоре приложения будут отражать наличие определённых марок и длительность очередей на заправках.
А на цифровой карте GdeBenz.ru ситуацию на заправках отражают сами водители, но при этом нужно смотреть на время обновления комментария.