Дешам раскритиковал судью из Сальвадора после поражения от Испании

Сборная Франции считалась одним из фаворитов турнира, но не смогла выйти в финал. Критика судейства после матча стала одной из главных тем обсуждения. В Испании, напротив, высоко оценили работу арбитра. Дешам известен своей сдержанностью, но на этот раз он не скрывал эмоций. Впереди у французов матч за бронзу, где они постараются завершить турнир на позитивной ноте.