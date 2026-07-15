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Дешам раскритиковал судью из Сальвадора после поражения от Испании

Дешам указал на слабую игру французов как причину поражения.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил недовольство судейством в полуфинальном матче чемпионата мира против Испании, который завершился поражением его команды со счётом 0:2, сообщает L'Équipe. Он усомнился в профессиональном уровне арбитра из Сальвадора Ивана Бартона, но признал, что его подопечные уступили сопернику по всем компонентам игры.

Дешам отметил, что отдельные эпизоды трактовались не в пользу его команды, но он не стал обвинять арбитра в предвзятости. Однако он задался вопросом, заслуживает ли такой судья обслуживать полуфинальный матч. По его словам, претензии продиктованы конкретными наблюдениями, а не горечью поражения. Тренер также подчеркнул, что истинная причина неудачи — слабая игра французов.

После поражения действующие вице-чемпионы мира лишились шансов на золотые медали. Теперь их ближайшая задача — матч за третье место. Дешам охарактеризовал эмоциональное состояние игроков как подавленное, но заявил, что вина лежит на самих футболистах, не показавших привычного уровня игры.

Соперники полностью перехватили инициативу и диктовали условия на поле, что привело к закономерному поражению. Французский тренер признал, что его команда уступала испанцам в техническом мастерстве и тактической организации.

Сборная Франции считалась одним из фаворитов турнира, но не смогла выйти в финал. Критика судейства после матча стала одной из главных тем обсуждения. В Испании, напротив, высоко оценили работу арбитра. Дешам известен своей сдержанностью, но на этот раз он не скрывал эмоций. Впереди у французов матч за бронзу, где они постараются завершить турнир на позитивной ноте.

«Золотая эра» Дешама подошла к концу после нового разочарования в полуфинале ЧМ-2026.

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