Минцифры определило правила компенсации ущерба жертвам мошенников

Оператор должен выяснить, мог ли он вовремя выявить мошеннический номер и принять меры. Если ошибка была на стороне оператора, то компенсацию выплачивает он. Деньги должны быть выплачены за 30 дней. В случае трансграничного перевода — за 60 дней. Если жертва не согласна с решением, его можно оспорить. Инициатива проходит публичное обсуждение, которое продлится до 29 июля. В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2027 года.