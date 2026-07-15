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Дочь Орнеллы Мути заявила, что гордится своими русскими корнями

Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли публично вступилась за мать после критики, связанной с ее поездками в Россию и участием в благотворительном мероприятии с президентом РФ Владимиром Путиным.

Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли публично вступилась за мать после критики, связанной с ее поездками в Россию и участием в благотворительном мероприятии с президентом РФ Владимиром Путиным.

Поводом для заявления стала публикация одного из итальянских изданий, раскритиковавшего Орнеллу Мути. В ответ Ривелли сказала, что не собирается отказываться от своих семейных связей с Россией.

— Горжусь тем, что я наполовину русская! Мы будем ездить к семье и родственникам в нашу любимую Россию всю свою жизнь! — написала Найке Ривелли.

Она также отметила, что на том же благотворительном вечере присутствовали и другие мировые знаменитости, в том числе Шэрон Стоун и Моника Беллуччи, однако, по ее словам, критика была направлена исключительно в адрес ее матери.

Еще в 2025 году дочь Орнеллы Мути заявила, что планирует получить российское гражданство и приобрести дом в Москве или Санкт-Петербурге. Она пояснила, что обладает русскими корнями: ее прабабушка жила в Петербурге. Артистка посещала Россию с детства и продолжает приезжать в страну и сейчас.