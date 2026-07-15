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В Новосибирске устранят провал асфальта на улице Владимировской

План работ определили после выездного совещания с участием представителей мэрии и подрядчика.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске приступят к устранению провала асфальта возле дома № 1/1 на улице Владимировской. План работ определили во время выездного совещания с участием представителей администрации, депутатов и ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщили в администрации Железнодорожного района.

Комиссия обследовала участок возле контейнерной площадки, где образовался провал асфальтового покрытия.

По итогам осмотра профильным подразделениям администрации и строительной организации поручили принять меры по устранению дефекта. Сроки проведения работ не уточняются.