В Новосибирске устранят провал асфальта на улице Владимировской

В Новосибирске приступят к устранению провала асфальта возле дома № 1/1 на улице Владимировской. План работ определили во время выездного совещания с участием представителей администрации, депутатов и ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщили в администрации Железнодорожного района.
Комиссия обследовала участок возле контейнерной площадки, где образовался провал асфальтового покрытия.
По итогам осмотра профильным подразделениям администрации и строительной организации поручили принять меры по устранению дефекта. Сроки проведения работ не уточняются.