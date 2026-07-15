В Новосибирске устранят провал асфальта на улице Владимировской

В Новосибирске приступят к устранению провала асфальта возле дома № 1/1 на улице Владимировской. План работ определили во время выездного совещания с участием представителей администрации, депутатов и ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщили в администрации Железнодорожного района.