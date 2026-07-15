Житель Кубани спрятал дочь на чердаке и скрывал ее от жены

Профильные специалисты выехали по предполагаемому адресу в Ейском районе. В производстве находились разыскные дела в отношении отца и его дочери — мужчина уклонялся от исполнения решения суда о передаче ребенка матери.
Прибыв на место, приставы столкнулись с тем, что проживающие в доме отказывались от общения и не пускали сотрудников внутрь, отрицая, что девочка находится в здании. Однако немного позже удалось установить, что ребенка спрятали на чердаке.
После обнаружения девочку передали законному представителю — матери.
Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.Читать дальше