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Житель Кубани спрятал дочь на чердаке и скрывал ее от жены

Судебные приставы совместно с сотрудниками полиции и органов опеки нашли девочку, которую отец скрывал от матери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Профильные специалисты выехали по предполагаемому адресу в Ейском районе. В производстве находились разыскные дела в отношении отца и его дочери — мужчина уклонялся от исполнения решения суда о передаче ребенка матери.

Прибыв на место, приставы столкнулись с тем, что проживающие в доме отказывались от общения и не пускали сотрудников внутрь, отрицая, что девочка находится в здании. Однако немного позже удалось установить, что ребенка спрятали на чердаке.

После обнаружения девочку передали законному представителю — матери.

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