В пермском зоопарке родились три снежных барсика

Мать барсят — Аксу, ее в 2019 году спасли от браконьеров в Таджикистане, отец — Снежек, приехал в Пермь из Чехии в 2014 году. Они произвели на свет двух самочек и самца. Малыши здоровы, играют и очень любознательны. Снежные барсы очень редкий вид, сейчас в России их насчитывается порядка 80 зверей.