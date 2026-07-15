NYT: Трамп не считает приоритетом ужесточение санкций против России

Одним из основных авторов законопроекта был скончавшийся 11 июля сенатор Линдси Грэм*. С его смертью, пишет NYT, инициатива лишилась самого ярого сторонника. Неясно, станет ли это толчком к принятию или наоборот затормозит процесс. При этом Трамп накануне оценил шансы на принятие жестких санкций против РФ как высокие, но заявил, что не обсуждал ключевые положения.