NYT: Трамп не считает приоритетом ужесточение санкций против России

Президент США Дональд Трамп не считает приоритетом принятие законопроекта об ужесточении санкций против России, сообщает The New York Times со ссылкой на источник. По данным издания, он дал понять советникам, что не рассматривает эту тему как «законодательный приоритет».
Трамп может поддержать документ при условии закрепления в нем его исключительного права приостанавливать или отменять ограничения, что он считает важным инструментом для переговоров.
Одним из основных авторов законопроекта был скончавшийся 11 июля сенатор Линдси Грэм*. С его смертью, пишет NYT, инициатива лишилась самого ярого сторонника. Неясно, станет ли это толчком к принятию или наоборот затормозит процесс. При этом Трамп накануне оценил шансы на принятие жестких санкций против РФ как высокие, но заявил, что не обсуждал ключевые положения.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что законопроект покойного Грэма* об антироссийских санкциях может дать хозяину Белого дома право вводить таможенные пошлины до 100% против ряда стран. Отмечалось, что документ также направлен против Индии и Китая.
*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.