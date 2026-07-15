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Утром 15 июля в Краснодаре работают 66 АЗС

В Краснодаре утром 15 июля работают 66 автозаправочных станций. По данным муниципального центра управления, ситуация с наличием топлива в течение дня может меняться.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Бензин марки АИ-92 доступен на 41 АЗС, АИ-95 — на 36, АИ-100 — на 12 заправках. Дизельное топливо имеется на 62 объектах.

Работающие АЗС расположены в том числе на ключевых магистралях города и представлены сетями «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «Ирбис», PNB, «ОПТИ» и Petrol.

В муниципалитете уточнили, что на части заправочных станций собственники ввели ограничения: топливо отпускается только в баки автомобилей. Еще 37 АЗС временно не осуществляют продажу топлива, 11 объектов закрыты на ремонт либо проходят процедуру ребрендинга.

Власти продолжают принимать меры для стабилизации ситуации на топливном рынке. Жителей призвали отказаться от закупки топлива впрок, чтобы снизить нагрузку на работающие АЗС и сократить очереди.

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