В Воронеже перенесли дату празднования Дня города

В прошлом году День города в Воронеже прошел 20 сентября — столица Черноземья праздновала 439 лет со дня своего основания. В этот день власти облцентра отказались от салюта, но не отменили мероприятия на площади Ленина, проспекте Революции и Петровской набережной.