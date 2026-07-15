Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже перенесли дату празднования Дня города

На сегодняшнем заседании гордумы Воронежа поддержали перенос празднования дня города в этом году с «третьей субботы сентября» на 12 сентября. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

Источник: Коммерсантъ

На сегодняшнем заседании гордумы Воронежа поддержали перенос празднования дня города в этом году с «третьей субботы сентября» на 12 сентября. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

Необходимость изменений вызвана проведением выборов депутатов Госдумы с 18 по 20 сентября — они как раз выпадают на третьи выходные сентября, а праздник — на 19 сентября.

В прошлом году День города в Воронеже прошел 20 сентября — столица Черноземья праздновала 439 лет со дня своего основания. В этот день власти облцентра отказались от салюта, но не отменили мероприятия на площади Ленина, проспекте Революции и Петровской набережной.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше