Кассационный суд отказал семье экс-главы СО РАН в возврате квартиры в Новосибирске

Конфликт, в центре которого оказались жилые объекты в Академгородке, берет начало более десяти лет назад. Тогда семья Асеевых передала СО РАН свою недвижимость по договору дарения, а взамен приватизировала ведомственный коттедж на улице Мальцева в Новосибирске. Однако позже приватизационная процедура была признана незаконной в рамках уголовного дела о мошенничестве. Коттедж вернули в федеральную собственность, а сам академик получил условный срок и штраф.