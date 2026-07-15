Кассационный суд отказал семье экс-главы СО РАН в возврате квартиры в Новосибирске

Инстанция рассмотрела жалобу новосибирских супругов в течение одного заседания и отказала им в возврате четырехкомнатной квартиры, подаренной научному сообществу еще в 2015 году.
Конфликт, в центре которого оказались жилые объекты в Академгородке, берет начало более десяти лет назад. Тогда семья Асеевых передала СО РАН свою недвижимость по договору дарения, а взамен приватизировала ведомственный коттедж на улице Мальцева в Новосибирске. Однако позже приватизационная процедура была признана незаконной в рамках уголовного дела о мошенничестве. Коттедж вернули в федеральную собственность, а сам академик получил условный срок и штраф.
После этих событий Вера Асеева, выступавшая истцом по делу, попыталась оспорить сделку двадцатилетней давности. В исковых заявлениях, поданных в суды Новосибирской области, она утверждала, что семью ввели в заблуждение относительно дальнейшей судьбы коттеджа. Однако судебные инстанции всех трех уровней — от районных судов Новосибирска до кассационной инстанции — встали на сторону Росимущества и Российской академии наук. Судьи указали на безвозмездный характер дарственной и отсутствие законных оснований для ее расторжения.
Параллельно в Новосибирском областном суде продолжается разбирательство по другому эпизоду этого дела — о выселении пожилого академика из того самого коттеджа на улице Мальцева. Адвокаты ученого апеллируют к Жилищному кодексу РФ, отмечая, что пенсионеров нельзя выселять из служебного жилья без предоставления альтернативной площади. Ведомство, напротив, настаивает на освобождении объекта, ссылаясь на его федеральный статус и отсутствие у семьи законных прав на проживание.
Таким образом, многолетняя тяжба новосибирских супругов за недвижимость в Академгородке завершилась поражением истцов, однако вопрос их дальнейшего проживания в регионе остается открытым и будет решаться в областном суде.
Ранее сообщалось, что суд кассации не вернул жилье семье новосибирского академика Асеева.