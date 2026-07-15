В Мордовии запустят производство лекарств от редких заболеваний

Производство полного цикла лекарственных препаратов для лечения редких заболеваний запустят в Мордовии, сообщили в министерстве промышленности, науки и новых технологий республики. Подобные проекты помогают в достижении целей нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».
На предприятии будут выпускать малые серии пяти препаратов, предназначенных для пациентов с миодистрофией Дюшенна, синдромом короткой кишки и базальноклеточной карциномой. Мощность линии составит до 47 тысяч упаковок в год.
«Фармацевтика сегодня — это ключевой элемент суверенитета страны. Для Мордовии развитие производства высокотехнологичных препаратов — не просто очередная промышленная инициатива, а стратегически важное направление, влияющее на благополучие населения и независимость страны. Локализуя фармпроизводства, республика активно участвует в создании и внедрении передовых разработок», — отметил глава региона Артем Здунов.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.