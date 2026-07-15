В Мордовии запустят производство лекарств от редких заболеваний

«Фармацевтика сегодня — это ключевой элемент суверенитета страны. Для Мордовии развитие производства высокотехнологичных препаратов — не просто очередная промышленная инициатива, а стратегически важное направление, влияющее на благополучие населения и независимость страны. Локализуя фармпроизводства, республика активно участвует в создании и внедрении передовых разработок», — отметил глава региона Артем Здунов.