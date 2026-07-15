На древнем кургане в Туве нашли стелу, которую использовали в погребальных обрядах

На лицевой стороне стелы вырезан абстрактный узор из дуг и линий, напоминающий черты человеческого лица. Артефакт нашли при расконсервации краев раскопов прошлых лет. Стилистически он повторяет серию стел, которые впервые обнаружили на Туннуге-1 пять лет назад.