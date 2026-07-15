На древнем кургане в Туве нашли стелу, которую использовали в погребальных обрядах

На кургане Туннуг-1 в Туве ученые обнаружили каменную 50-сантиметровую стелу. По предположениям специалистов, кочевые племена использовали изваяние при проведении погребальных обрядов.
На лицевой стороне стелы вырезан абстрактный узор из дуг и линий, напоминающий черты человеческого лица. Артефакт нашли при расконсервации краев раскопов прошлых лет. Стилистически он повторяет серию стел, которые впервые обнаружили на Туннуге-1 пять лет назад.
Подобные изваяния на других памятниках пока не встречались, рассказал руководитель экспедиции, научный сотрудник ИИМК РАН Тимур Садыков. Если аналоги найдут за пределами этого кургана, это даст новое доказательство перемещений кочевых племен в начале железного века.
Курган Туннуг-1 в Пий-Хемском районе Тувы считается одним из древнейших скифских захоронений и датируется концом IX — началом VIII века до нашей эры. Найденную в этом году стелу после полевого сезона детально изучат в лаборатории.
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