Жительница Челябинска засудила гипермаркет «Лента» за черствость

Место действия — гипермаркет на Братьев Кашириных. Покупательница, собрав все продукты по списку, направилась к кассе, где выстроилась гигантская очередь.
Тогда женщина обратилась к руководителю клиентского сервиса с просьбой об обслуживании вне очереди, так как она является инвалидов второй группы, но получила отказ.
Последовал иск о взыскании компенсации морального вреда, расходов на оплату почтовых услуг. Гражданское дело слушалось в Калининском районном суде.
«Факт отказа истцу в обслуживании вне очереди сотрудником магазина подтвержден совокупностью материалов, в том числе объяснениями представителя ответчика и руководителем клиентского сервиса. Суд удовлетворил исковые требования частично», — пояснили в пресс-службе.
В итоге с общества с ограниченной ответственностью «Лента» взыскано 50 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда, еще 25 тыс. — это штраф. Решение вступило в законную силу.