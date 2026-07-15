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Жительница Челябинска засудила гипермаркет «Лента» за черствость

История началась в предновогодней суете, 30 декабря 2025 года.

Источник: dostup1.ru

Место действия — гипермаркет на Братьев Кашириных. Покупательница, собрав все продукты по списку, направилась к кассе, где выстроилась гигантская очередь.

Тогда женщина обратилась к руководителю клиентского сервиса с просьбой об обслуживании вне очереди, так как она является инвалидов второй группы, но получила отказ.

Последовал иск о взыскании компенсации морального вреда, расходов на оплату почтовых услуг. Гражданское дело слушалось в Калининском районном суде.

«Факт отказа истцу в обслуживании вне очереди сотрудником магазина подтвержден совокупностью материалов, в том числе объяснениями представителя ответчика и руководителем клиентского сервиса. Суд удовлетворил исковые требования частично», — пояснили в пресс-службе.

В итоге с общества с ограниченной ответственностью «Лента» взыскано 50 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда, еще 25 тыс. — это штраф. Решение вступило в законную силу.