В Марокко блогер сел в тюрьму за убийство и поедание собаки на видео

Немногим ранее в ЛНР мужчину осудили за убийство соседской собаки. Суд признал его виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, и назначил штраф. Мужчина не отрицал произошедшее и объяснил свой поступок тем, что пес якобы неоднократно забегал на его участок.