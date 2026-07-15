В Марокко блогер сел в тюрьму за убийство и поедание собаки на видео

В Марокко блогера приговорили к восьми месяцам тюрьмы после того, как он снял на видео, как убил, приготовил и съел бродячую собаку. Об этом сообщает Need To Know.
Автором ролика оказался марокканский блогер Аюб Бенеснес, известный в соцсетях под псевдонимом Ben Nsns. У него более 2,2 млн подписчиков.
Видео было снято во время праздника Ид аль-Адха. Блогер утверждал, что таким способом хотел выразить протест против резкого роста цен на домашний скот. По его словам, если обычное мясо стало недоступным, люди должны быть готовы есть любых животных.
Ролик быстро распространился в соцсетях и вызвал возмущение пользователей и зоозащитных организаций. После этого Бенеснеса задержали. Мужчину обвинили в убийстве животного, оскорблении ислама, угрозах совершить преступления и распространении вредоносного контента через электронные платформы.
Суд в городе Темара назначил блогеру восемь месяцев лишения свободы и штраф в размере 20 тысяч марокканских дирхамов — около 1,6 тысячи фунтов стерлингов. Зоозащитники назвали приговор важным шагом в борьбе с жестокостью к животным ради популярности в интернете.
Немногим ранее в ЛНР мужчину осудили за убийство соседской собаки. Суд признал его виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, и назначил штраф. Мужчина не отрицал произошедшее и объяснил свой поступок тем, что пес якобы неоднократно забегал на его участок.