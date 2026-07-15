16 июля в Хабаровском крае местами пройдут сильные дожди

Погоду в Хабаровском крае определяют активные фронтальные разделы, а бывший тайфун BAVI обостряет их, потому еще завтра, 16 июля, в регионе будет ненастная погода, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Особенно непогода разыграется в Советско-Гаванском и Ванинском районах, а также в Ульчском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском районах и Охотском округе. Здесь местами пройдут сильные дожди, а на побережье усилится ветер до 19−24 м/с.
На остальной территории края также пройдут небольшие или кратковременные осадки.
Что касается температуры, по данным Дальневосточного УГМС, в Хабаровске будет +17..+19 °C ночью и +26..+28 °C. Ветер юго-западный, 7−12 м/c. В Комсомольске-на-Амуре ожидается +13..+15 °C и +24..+26 °C соответственно. Ветер южный, 1−6 м/c.
На юге региона в обеденные часы воздух прогреется до +26..+29 °C, в ночные часы столбик термометра покажет +17..+19 °C. Ветер юго-западный, 2−7 м/c. На севере Хабаровского края эти показатели составят +11…+26°C и +5..+16 °C.
Вода в Амуре у Хабаровска прогрелась до 25 , уровень достигает 191 см (+9 см). Рядом с Комсомольском-на-Амуре вода в реке поднялась на 8 см и доходит до отметки 164 см, у Николаевска-на-Амуре прирост на 3 см — 148 см.
— Учитывая прогноз, на реках возможны подъемы уровней воды на 1−1,5 м, местами с выходом воды на пойму, на малых реках имеется вероятность достижения отметок неблагоприятного явления, — предупредили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.