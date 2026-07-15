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В ЕАО появится Центр «ВОИН» с классами для 100 курсантов

Площадку разместят в одном из корпусов Приамурского госуниверситета в Биробиджане.

В Еврейской автономной области планируют открыть филиал Центра «ВОИН». Новое подразделение разместят в Биробиджане на базе Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО.

Площадку будущего филиала в ходе рабочей поездки посетил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председатель наблюдательного совета Центра «ВОИН» Юрий Трутнев.

«Центр “ВОИН” появится в Биробиджане обязательно. Главное, что есть воля и желание губернатора Еврейской автономной области Марии Федоровны Костюк», — отметил Юрий Трутнев.

Под размещение филиала выделят учебный корпус университета площадью более 3 тысяч квадратных метров. Там оборудуют учебные классы, рассчитанные на 100 курсантов, спортивный зал на 30 человек и административные помещения.

Кроме того, для практических занятий планируют использовать возможности военного учебного центра, который уже работает при университете. В его распоряжении находятся 10 аудиторий и помещение для хранения оружия.

Губернатор ЕАО Мария Костюк отметила, что новый филиал станет дополнением к действующим программам для молодежи региона.

«Ребята смогут получить здесь знания и навыки, важные для будущих защитников Отечества», — сказала глава региона.

В Дальневосточном федеральном округе филиалы Центра «ВОИН» уже работают в Бурятии, Якутии, Камчатском и Хабаровском краях, а также Сахалинской области.

Центр создан в 2022 году по поручению президента России. Его программы включают тактическую и огневую подготовку, первую помощь и тактическую медицину, обучение работе с беспилотными системами и другие направления.

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