В ЕАО появится Центр «ВОИН» с классами для 100 курсантов

В Еврейской автономной области планируют открыть филиал Центра «ВОИН». Новое подразделение разместят в Биробиджане на базе Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО.
Площадку будущего филиала в ходе рабочей поездки посетил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председатель наблюдательного совета Центра «ВОИН» Юрий Трутнев.
«Центр “ВОИН” появится в Биробиджане обязательно. Главное, что есть воля и желание губернатора Еврейской автономной области Марии Федоровны Костюк», — отметил Юрий Трутнев.
Под размещение филиала выделят учебный корпус университета площадью более 3 тысяч квадратных метров. Там оборудуют учебные классы, рассчитанные на 100 курсантов, спортивный зал на 30 человек и административные помещения.
Кроме того, для практических занятий планируют использовать возможности военного учебного центра, который уже работает при университете. В его распоряжении находятся 10 аудиторий и помещение для хранения оружия.
Губернатор ЕАО Мария Костюк отметила, что новый филиал станет дополнением к действующим программам для молодежи региона.
«Ребята смогут получить здесь знания и навыки, важные для будущих защитников Отечества», — сказала глава региона.
В Дальневосточном федеральном округе филиалы Центра «ВОИН» уже работают в Бурятии, Якутии, Камчатском и Хабаровском краях, а также Сахалинской области.
Центр создан в 2022 году по поручению президента России. Его программы включают тактическую и огневую подготовку, первую помощь и тактическую медицину, обучение работе с беспилотными системами и другие направления.