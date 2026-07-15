Победителями конкурса от Росмолодежи стали 69 инициатив

«Для того чтобы заявки были качественными и приносили практическую пользу, молодые люди могут доработать свои идеи при поддержке экспертов и очно защитить инициативы на молодежных образовательных программах, а также научиться грамотно оформлять отчеты за реализованные проекты и полученные средства. С мая по июль на 17 образовательных площадках 103 инициативы одержали победу по разным направлениям — от популяризации здорового образа жизни до сохранения исторической памяти. Мы поддерживаем грантополучателей на всех этапах — от подачи заявок до формирования отчетов, поскольку получение гранта — это в том числе большая ответственность за результат и возможность роста», — отметил он.