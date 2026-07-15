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Победителями конкурса от Росмолодежи стали 69 инициатив

Получатели грантов реализуют социальные инициативы в разных сферах.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров подвели итоги конкурса «Росмолодежь. Гранты: Двигай сообщества», который проводится по нацпроекту «Молодёжь и дети». Победителями стали 69 инициатив, сообщили в правительстве РФ.

«Задача общества и государства — помочь молодежи найти такое дело, занимаясь которым с удовольствием человек добивался бы выдающихся успехов. Это слова нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Решать эти задачи помогают грантовые конкурсы Росмолодежи в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”. Благодаря им студенты колледжей и техникумов создают спортивные секции, развивают наставничество, добровольчество, реализуют научные проекты и запускают медиа. Также гранты выделяются на проведение в организациях СПО соревнований, мероприятий по профориентации», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Общая сумма грантов составила почти 70 млн рублей. Григорий Гуров подчеркнул, что конкурс Росмолодежи позволяет молодым людям получить государственную поддержку и реализовать свои социальные инициативы в разных сферах — от науки до творчества.

«Для того чтобы заявки были качественными и приносили практическую пользу, молодые люди могут доработать свои идеи при поддержке экспертов и очно защитить инициативы на молодежных образовательных программах, а также научиться грамотно оформлять отчеты за реализованные проекты и полученные средства. С мая по июль на 17 образовательных площадках 103 инициативы одержали победу по разным направлениям — от популяризации здорового образа жизни до сохранения исторической памяти. Мы поддерживаем грантополучателей на всех этапах — от подачи заявок до формирования отчетов, поскольку получение гранта — это в том числе большая ответственность за результат и возможность роста», — отметил он.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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