Водоснабжение на левом берегу Новосибирска полностью восстановлено

В Новосибирске полностью восстановили водоснабжение потребителей Ленинского, Кировского районов и нескольких микрорайонов левобережной части Советского района. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Накануне из-за аварии на канализационном коллекторе в микрорайоне Горский на левом берегу города пропала вода. Сегодня с семи утра специалисты МУП «Горводоканал» начали повышать давление в системе, чтобы вода снова пошла в дома.
В мэрии поблагодарили жителей за понимание и терпение и принесли извинения за доставленные неудобства.