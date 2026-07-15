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Водоснабжение на левом берегу Новосибирска полностью восстановлено

Вода вернулась в дома Ленинского, Кировского и части Советского районов.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске полностью восстановили водоснабжение потребителей Ленинского, Кировского районов и нескольких микрорайонов левобережной части Советского района. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Накануне из-за аварии на канализационном коллекторе в микрорайоне Горский на левом берегу города пропала вода. Сегодня с семи утра специалисты МУП «Горводоканал» начали повышать давление в системе, чтобы вода снова пошла в дома.

В мэрии поблагодарили жителей за понимание и терпение и принесли извинения за доставленные неудобства.