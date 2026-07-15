В Канске спасатели спасли двух мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вечером 14 июля спасатели Канского поисково-спасательного отряда провели операцию по спасению двух мужчин, которых уносило течением реки Кан. Инцидент произошёл во время стандартного патрулирования водоёма.
Спасатели обходили акваторию и заметили в воде двух человек, которых сначала приняли за купающихся. Однако вскоре стало очевидно, что они попали в сильное течение и не могут самостоятельно добраться до берега.
Спасательная команда быстро прибыла на место на катере. Мужчин подняли на борт и доставили на сушу. Оказалось, что оба пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.
После спасения пострадавших передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Канский поисково-спасательный отряд напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и предупреждает граждан о важности осторожности, особенно в состоянии алкогольного опьянения.