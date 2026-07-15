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Лантратова помогла участнику СВО вернуться домой к детям

Лантратова помогла ветерану СВО вернуться домой к четырем детям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла многодетному отцу, участнику СВО, у которого умерла супруга, вернуться домой к четырем детям.

Федеральный омбудсмен отметила, что к ней поступило обращение от матери военнослужащего — ветерана боевых действий, награжденного орденом Мужества. Женщина рассказала, что у ее сына умерла супруга, и в семье остались четверо несовершеннолетних детей.

По словам Лантратовой, пока боец находился на службе, за четырьмя детьми присматривала прабабушка. Мужчина неоднократно подавал рапорты об увольнении, чтобы вернуться к детям, однако вопрос не решался.

«Направила запрос в министерство обороны РФ. Из войсковой части пришел ответ — военный уволен из рядов Вооруженных Сил РФ и направлен в военный комиссариат Серпухова Московской области для постановки на учет», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».