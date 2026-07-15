Мбаппе назвал причины поражения от Испании в полуфинале ЧМ

Сборная Франции провалила полуфинал чемпионата мира против Испании, заявил Килиан Мбаппе. Нападающий признал, что команда не справилась ни тактически, ни технически. Его слова приводит Marca.
«Мы не показали ту игру, которую хотели, ни тактически, ни технически, ни по общему уровню. Когда ты не делаешь то, что должен делать в полуфинале чемпионата мира, ты проигрываешь», — заявил Мбаппе.
По его словам, испанцы придерживались своего привычного плана — контролировали мяч и диктовали темп. Французы же допустили слишком много технических ошибок и не знали, как «навредить сопернику в решающий момент».
Мбаппе отдельно разобрал провал в прессинге. Он отметил, что у Фабиана Руиса и Родри было слишком много времени на принятие решений, а взаимопонимания при прессинге не хватало.
Матч в Далласе завершился со счётом 0:2. Теперь французам предстоит игра за третье место 18 июля против проигравшего в паре Англия — Аргентина. Мбаппе признался, что чувствует огромное разочарование.
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