В Магадане на две недели отключат горячую воду для ремонта ТЭЦ

В Магадане с 27 июля будет приостановлена подача горячей воды. Отключение продлится две недели — до 10 августа. Это необходимая мера для проведения комплекса ремонтных работ на Магаданской ТЭЦ, которые невозможно выполнить при работающем оборудовании. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
О плановом отключении сообщило ПАО «Магаданэнерго». За две недели специалисты предприятия проведут масштабную ревизию и ремонт тепломеханического оборудования, магистральных тепловых сетей, а также замену запорной арматуры больших диаметров. Работы будут вестись одновременно на разных объектах несколькими бригадами по специальному графику.
— Данные работы являются обязательной частью подготовки энергосистемы города к предстоящему отопительному сезону. Это позволяет обеспечить надежное теплоснабжение в зимний период, — пояснили в ПАО «Магаданэнерго».
Для сокращения сроков ремонта предприятие задействует максимальное количество специалистов. Жителей столицы региона просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Все работы выполняются строго по графику, чтобы вернуть горячую воду потребителям в обещанный срок.
Энергетики также напоминают, что своевременная подготовка к зиме — залог бесперебойной работы системы теплоснабжения во время холодов. После завершения ремонта подача воды будет возобновлена в полном объёме.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru