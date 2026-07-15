В Магадане на две недели отключат горячую воду для ремонта ТЭЦ

В Магадане с 27 июля будет приостановлена подача горячей воды. Отключение продлится две недели — до 10 августа. Это необходимая мера для проведения комплекса ремонтных работ на Магаданской ТЭЦ, которые невозможно выполнить при работающем оборудовании. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.