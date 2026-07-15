Более 100 жителей Ярского района Удмуртии нашли работу с господдержкой

Свыше 100 жителей Ярского района Удмуртской Республики с начала года нашли работу с помощью кадровых центров, которые действуют при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в районной администрации.
В список востребованных специальностей вошли квалифицированные инженерно-технические и административные кадры. Также популярны и рабочие профессии: инженеры, бухгалтеры, социальные работники, трактористы, подсобные рабочие, вахтеры, уборщики служебных помещений.
Специалисты кадровых центров не просто предлагают жителям ознакомиться со свободными вакансиями, а оказывают комплексную помощь. В частности, соискателям подробно рассказывают о возможностях бесплатного профессионального обучения и переобучения.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.