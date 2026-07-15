Суд в Екатеринбурге обязал вычислительный центр снизить уровень шума

Ранее начальнику центра было внесено представление. По итогам его рассмотрения был разработан план мероприятий по снижению уровня шума, однако принятые меры фактически не обеспечивали установленных нормативов. В связи с этим транспортный прокурор обратился в суд с иском о понуждении балансодержателя объекта к устранению нарушений. Параллельно должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.