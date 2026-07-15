Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Екатеринбурге обязал вычислительный центр снизить уровень шума

Прокуратура добилась через суд принудительного снижения уровня шума от вентиляционных установок Екатеринбургского информационно-вычислительного центра, сообщили в Свердловской транспортной прокуратуре.

Источник: Коммерсантъ

Во время проверки было установлено, что компьютерное оборудование на крыше здания центра создает сильный шум выше допустимых значений. Это оказывает негативное влияние на здоровье и условия проживания граждан в близлежащих многоквартирных домах.

Ранее начальнику центра было внесено представление. По итогам его рассмотрения был разработан план мероприятий по снижению уровня шума, однако принятые меры фактически не обеспечивали установленных нормативов. В связи с этим транспортный прокурор обратился в суд с иском о понуждении балансодержателя объекта к устранению нарушений. Параллельно должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.