В Барнауле начали ремонт улицы Солнечная Поляна

Работы проводят на участке от улицы Юрина до проспекта Космонавтов, протяженность которого составляет 1,6 км. Специалисты срежут там старый асфальт, уложат новый и заменят бордюры. Также планируется отрегулировать высоту колодцев, чтобы люки были на одном уровне с дорогой. Всего в 2026 году в Барнауле обновят 14 участков дорог общей протяженностью более 26 км.