В Барнауле начали ремонт улицы Солнечная Поляна

Ремонт дороги по улице Солнечная Поляна в Барнауле Алтайского края начался по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Работы проводят на участке от улицы Юрина до проспекта Космонавтов, протяженность которого составляет 1,6 км. Специалисты срежут там старый асфальт, уложат новый и заменят бордюры. Также планируется отрегулировать высоту колодцев, чтобы люки были на одном уровне с дорогой. Всего в 2026 году в Барнауле обновят 14 участков дорог общей протяженностью более 26 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.