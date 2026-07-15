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В Барнауле начали ремонт улицы Солнечная Поляна

Протяженность обновляемого участка — 1,6 км.

Ремонт дороги по улице Солнечная Поляна в Барнауле Алтайского края начался по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.

Работы проводят на участке от улицы Юрина до проспекта Космонавтов, протяженность которого составляет 1,6 км. Специалисты срежут там старый асфальт, уложат новый и заменят бордюры. Также планируется отрегулировать высоту колодцев, чтобы люки были на одном уровне с дорогой. Всего в 2026 году в Барнауле обновят 14 участков дорог общей протяженностью более 26 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.