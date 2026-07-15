Прокуратура Красноярского края добилась ограничения доступа к 227 интернет-ресурсам

С начала текущего года прокуратурой Красноярского края совместно с Енисейским управлением Роскомнадзора ограничен доступ к 227 интернет-ресурсам, где распространялась информация экстремистского характера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Еще 736 страниц удалены или заблокированы за публикацию фейковой информации, дискредитирующей Вооруженные силы России, а также материалов экстремистских и террористических организаций. Иногда для блокировки веб-сайта требуется исключительно судебное постановление. За прошедшие шесть месяцев органы прокуратуры через суд добились ограничения доступа еще к 38 онлайн-ресурсам. Деятельность ведется не только против сетевых платформ: за полгода административному наказанию подверглись свыше 40 человек, совершивших правонарушения на почве экстремизма, а также 68 должностных лиц, допустивших нарушения норм законодательства в сфере борьбы с терроризмом.