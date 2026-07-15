В детской клинической больнице Северной Осетии появилось новое оборудование

Новое диагностическое оборудование ввели в эксплуатацию в Республиканской детской клинической больнице (РДКБ) в Республике Северная Осетия — Алания. Оснащение медицинских учреждений техникой — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В отделении неврологии заработал современный портативный комплекс для проведения видео-ЭЭГ-мониторинга. На сегодняшний день это единственный подобный аппарат в государственных медицинских учреждениях Северной Осетии. Он позволяет диагностировать неврологические заболевания у детей, прежде всего эпилепсию и другие пароксизмальные состояния.
«До недавнего времени пациенты, поступавшие в РДКБ в отделение неврологии, не могли полноценно проходить необходимую диагностику. Например, пациенты с эпилепсией после выписки были вынуждены обращаться в частные учреждения и проводить длительные электроэнцефалографические исследования. Как только нам стало известно о проблеме, по поручению главы республики Сергея Меняйло были изысканы средства и приобретено необходимое диагностическое оборудование. На сегодняшний день все маленькие пациенты будут получать тот вид медицинской помощи, который предусмотрен клиническими рекомендациями, на базе РДКБ», — подчеркнул министр здравоохранения региона Астан Митциев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.