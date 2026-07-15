В детской клинической больнице Северной Осетии появилось новое оборудование

«До недавнего времени пациенты, поступавшие в РДКБ в отделение неврологии, не могли полноценно проходить необходимую диагностику. Например, пациенты с эпилепсией после выписки были вынуждены обращаться в частные учреждения и проводить длительные электроэнцефалографические исследования. Как только нам стало известно о проблеме, по поручению главы республики Сергея Меняйло были изысканы средства и приобретено необходимое диагностическое оборудование. На сегодняшний день все маленькие пациенты будут получать тот вид медицинской помощи, который предусмотрен клиническими рекомендациями, на базе РДКБ», — подчеркнул министр здравоохранения региона Астан Митциев.